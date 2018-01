Inter, Santon sbaglia e i tifosi lo insultano: chiuso il profilo Instagram

L'Inter di Luciano Spalletti con la grinta e il carattere è riuscita a non perdere ieri sera contro la Roma di Eusebio Di Francesco. I nerazzurri erano passati in svantaggio, intorno alla mezz'ora del primo tempo, per via di un buco clamoroso da parte di Davide Santon che aveva spalancato la porta all'ex Milan Stephan El Shaarawy. L'esterno sinistro è stato poi sostituito nel finale di partita ed uscendo si è scusato con i tifosi nerazzurri, anche se dagli spalti si è udito qualche fischio.

Spalletti, in conferenza stampa, ha difeso Santon dichiarando: "Non deve chiudere scusa a nessuno, anzi se viene a chiedere scusa a me non lo faccio più giocare. Non è facile parlare dal divano e dai salotti, sul campo è tutta un'altra cosa: sono cose che succedono. Noi siamo l'Inter, non dobbiamo avere timore di nessuno. Non dobbiamo chiedere scusa a nessuno. Noi siamo l’Inter e dobbiamo avere il coraggio di lottare contro squadre di grande livello per arrivare nelle prime quattro posizioni". Il terzino ex Newcastle, però, è stato costretto a chiudere il suo profilo Instagram per via dei tantissimi insulti ricevuti dopo l'errore contro la Roma. C'è da dire che tanti altri supporters nerazzurri, però, l'hanno sostenuto invitandolo a non mollare e a continuare sulla strada intrapresa a inizio stagione.