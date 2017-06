Inter-Spalletti, ora è ufficiale: contratto fino al 2019

Luciano Spalletti e l'Inter, finalmente è arrivata l'ufficialità sull'accordo. Il tecnico toscano è il nuovo allenatore del club nerazzurro e la settimana prossima avverà la presentazione alla stampa. La società di Corso Vittorio Emanuele, direttamente dal proprio sito, ha annunciato l'ex tecnico di Roma e Zenit San Pietroburgo: "F.C. Internazionale è lieta di annunciare Luciano Spalletti come nuovo tecnico della prima squadra. L'allenatore verrà presentato mercoledì pomeriggio alle ore 12:00 nella sala stampa del Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti. Il tecnico ha firmato un contratto di due anni con l'Inter e nella giornata di lunedì 3 luglio dirigerà il primo allenamento della squadra. In bocca al lupo, Luciano!".

Il tecnico dell'Inter ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Ho belle sensazioni, ho cominciato a respirare l'aria a strisce nerazzurre. Ho incontrato tutti della famiglia Inter, da Zhang Jindong a tutti quelli che lavorano qui alla Pinetina". L'ex Roma ha poi parlato ai microfoni di Inter Channel: "C'è tanto lavoro da fare, in maniera seria e professionale, anche per il momento che sta attraversando la squadra. Bisogna migliorare. C'è da riconciliare i risultati con la storia della nostra società. L'appartenenza diventerà fondamentale. Abbiamo visto che ci sono squadre attrezzate. Sono entusiasta di entrare a far parte di questa grandissima famiglia che è l'Inter. Avendo il supporto e il sentimento di milioni di tifosi potrebbe essere inteso come un peso, e invece dobbiamo vederla come una sfida, una nuova energia da portare sul campo".

L'Inter, inoltre, ha annunciato il nuovo allenatore anche sui propri profili social: