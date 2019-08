Inter, un tifoso sui social: "Marotta lavora per la Juventus". Nainggolan mette il like

Continua la personale "guerra" a distanza tra Radja Nainggolan e l'Inter con il belga che sembra avere il dento avvelenato nei confronti del suo ex club. Il 31enne di Anversa è tornato al Cagliari ed ha subito lanciato frecciate ai nerazzurri: "Voglio dimostrare che con me hanno sbagliato, l'unica cosa che posso fare è mettermi sotto a lavorare". L'ex centrocampista della Roma ha poi rincarato la dose: "Ho altri due anni dopo questa stagione, magari l'esperienza all'Inter non è finita. Ma cosa è successo quest'anno? Starò sul c... che ne so...".

Il primo settembre ci sarà Cagliari-Inter con Nainggolan che vorrà subito far ricredere Antonio Conte e la dirigenza dell'Inter. Nel frattempo, sui social un tifosi nerazzurro ha espresso il suo malumore per la cessione del classe '88: "Dispiace dopo solo un anno. Nessuno si ricorda che siamo in Champions grazie a te. Marotta lavora per la Juve. È per questo che ha deciso di mandar via un grande giocatore come te. Spero di rivederti all'Inter il prossimo anno senza gobbi". Il belga ha subito messo il like a questo tweet del tifoso ferito che ha poi rimosso il cinguettio dopo qualche ora dalla pubblicazione

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?