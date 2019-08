Inter-United, si chiude per Sanchez: l'infortunio di Martial non blocca l'affare

Piero Ausilio e Giuseppe Marotta stanno lavorando sul mercato per rendere definitiva la rosa dell'Inter. Antonio Conte aspetta con ansia altri rinforzi con i nomi di Cristiano Biraghi e Alexis Sanchez molto caldi in queste ore in casa nerazzurra. Dalbert andrà alla Fiorentina in cambio dell'ex canterano del club di viale della Liberazione, mentre per il cileno ex Barcellona, Arsenal ed Udinese l'affare sembrava essersi complicato per via dell'infortunio occorso ad Anthony Martial durante il match di Premier League contro il Crystal Palace.

Secondo quanto riportato dai media inglesi come il The Guardian, infatti, questo stop dell'attaccante francese poteva bloccare l'affare Sanchez ma in realtà United e Inter sono ormai d'accordo su tutto con il 30enne cileno che ormai non rientra più nei piani societari e del tecnico Solskjaer. Sanchez guadagna uno stipendio davvero importante da 12 milioni con lo United che ha chiesto ai nerazzurri di contribuire per la metà, con Marotta che ha invece risposto picche fermandosi a circa 5 milioni di euro. L'ex Udinese arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto e le prossime ore potrebbero essere decisive per la definitiva fumata bianca che riporterà così El Nino Maravilla in Italia per le visite mediche. Conte aspett con ansia il suo nuovo attaccante che andrà ad affiancare Lukaku-Lautaro Martinez-Politano-Esposito e forse Paulo Dybala se si concretizzerà lo scambio con Icardi.

