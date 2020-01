Inter, Zanetti: "Lukaku? Il top in coppia con Lautaro". Frecciata a Icardi?

L'Inter di Antonio Conte si appresta a rimettersi in marcia in questo 2020 che sarà ricco di impegni dal 6 gennaio fino ad arrivare al 24 maggio e chissà, magari fino al 27 maggio, giorno della finale di Europa League. I nerazzurri avranno diversi impegni da onorare e cercheranno di tenere testa alla Juventus di Maurizio Sarri in queste ultime 21 partite di campionato. Le due squadre sono appaiate a quota 42 punti, frutto di 13 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta: il tecnico nerazzurri si augura di poter avere i tre rinforzi richiesti per poter competere davvero fino alla fine con la Vecchia Signora.

Il vero valore aggiunto di questa Inter è proprio Antonio Conte con il vice presidente Javier Zanetti che ai microfoni di TycSports ha incensato l'ex commissario tecnico della nazionale italiana: "Questo è un anno importante per noi, è iniziata una nuova tappa insieme ad Antonio Conte. Vogliamo dimostrare di voler essere protagonisti in campionato. Antonio è un allenatore che ha molta personalità e molta esperienza e in questo momento le cose stanno andando molto bene".

L'ex capitano e bandiera storica dell'Inter ha poi predicato calma dato che mancano ancora tante partite: "Naturalmente siamo solo a metà campionato, ma l’idea è competere in campionato, in Coppa Italia e in Europa League e poter essere protagonisti e fare dei buoni risultati. La Champions ha lasciato un gusto amaro soprattutto per come è finita, eravamo in un gruppo difficile, abbiamo fatto buone partite con Barcellona e Borussia Dortmund".

El Tractor, come veniva soprannominato all'Inter, ha poi elogiato Lautaro Martinez esploso in via definitiva in questa stagione: "Lautaro e Lukaku? Martinez sta facendo cose importanti. Ciò che dimostra è molto buono e ha un grande futuro. Ha solo 22 anni, ha molte cose da dare ed è sulla buona strada. Noi siamo contenti di averlo e lui è contento di indossare la maglia dell’Inter. In coppia con Lukaku si integra molto bene grazie anche al lavoro dell’allenatore"

Zanetti ha poi fatto un paragone tra il bomber Romelu Lukaku con l'ex capitano Mauro Icardi finito in prestito al Psg: "Icardi è un attaccante importante, anche lui ha giocato molto bene quando ha giocato con Lautaro. Quando abbiamo deciso di prendere Lukaku sapevamo che poteva integrarsi bene con l’idea del nostro allenatore. Il presente con Lautaro e Lukaku è molto buono". Chiusra sulla forza della Juventus di Maurizio Sarri che punta decisa alla conquista del nono scudetto consecutivo: "Ha una squadra molto competitiva e ha molti ricambi. Per il momento i risultati ci stanno aiutando con un allenatore che conosce molto bene il calcio italiano.

