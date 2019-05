Al via gli Internazionali d'Italia, Roger Federer ritorna al Foro Italico

Partono oggi gli Internazionali d'Italia, edizione che sarà caratterizzata dal ritorno al Foro Italico di Roger Federer.

Una lieta notizia che fa sorridere organizzatori e tutti gli appassionati di tennis, Federer scioglie gli ultimi dubbi e conferma attraverso una diretta Instagram la sua partecipazione al torneo di Roma, vista la prematura eliminazione a Madrid. Il campione svizzero non giocava al Foro italico dal 2016, dove non ha mai vinto nonostante quattro finali disputate. Difficile prevedere un successo finale per il Federer visto nei due match di Madrid, ma sarà quanto mai importante giocare partite per arrivare a Parigi nelle condizioni migliori.

Federer occupa la parte bassa del tabellone e troverebbe in semifinale troverebbe in semifinale il rivale di sempre Rafa Nadal. Il campione spagnolo non può non essere considerato il favorito numero uno del torneo, nonostante non stia vivendo un grandissimo momento di forma. Stranamente ancora all'asciutto nella stagione sul rosso, Nadal punta con decisione al nono successo agli Internazionali.

Parte alta del tabellone invece dominata da Novak Djokovic, che arriva in ottima forma e troverebbe in semifinale il tedesco Alexander Zverev, vincitore nel 2017 e sconfitto l'anno scorso in finale da Nadal. Nutrito e agguerrito il gruppo degli italiani, su tutti il re di Montecarlo Fabio Fognini, che proverà l'accesso alla top ten proprio nel torneo di casa e affronterebbe Federer ai quarti. Grande attesa anche per Marco Cecchinato in cerca di conferme dopo lo straordinaria annata dello scorso anno. Potrebbero arrivare sorprese da Lorenzo Sonego mentre si registra il debutto nel torneo di Jannik Sinner, il nuovo enfant prodige del tennis italiano.

In campo femminile l'ucraina Elina Svitolina punta al terzo successo consecutivo e dovrà guardarsi soprattutto da Simona Halep, battuta due volte in finale a Roma e dalla sempre temibile Serena Williams. Da tenerre d'occhio la giapponese Osaka e l'olandese Bertens, vincitrice di Madrid. Poco rivelante la presenza delle italiane, dopo il forfait di Camila Giorgi, si rivede Sara Errani. Presenti anche Jasmine Paolini e la giovanissima Elisabetta Cocciaretto, tutte in tabellone con una wild card e difficilmente protagoniste dopo i fasti del recente passato in campo femminile.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?