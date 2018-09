Italia, Balotelli sovrappeso? L'Equipe svela il suo peso al 17 luglio

Mario Balotelli è sempre uno dei personaggi più chiacchierati e la sensazione è che continuerà ad esserlo. SuperMario è stato aspramente criticato per la sua brutta prova, un po' come tutta la squadra, fornita contro la Polonia. Arrigo Sacchi e Zibì Boniek non hanno usato mezzi termini per criticare l'ex attaccante di Inter e Milan con l'ex tecnico di Fusignano che è stato ripreso in maniera molto dura dall'agente del 28enne Mino Raiola: "Con le sue parole, Sacchi ha chiaramente dimostrato di non avere né intelligenza, né classe. Sacchi deve solo ringraziare Berlusconi e pensare alla finale persa con la Nazionale, perché quella squadra doveva vincere il Mondiale e lo ha perso lui. Dopo il Milan, non ha più vinto nulla da nessuna parte e non ha diritto di dare lezioni. Per il resto, mi sembra che quello che ha dichiarato su Mario confermi quello che dicono su di lui da un po' di tempo: è fuso e mi fa solo pena".

Il Presidente della Federcalcio polacca ha invece parlato di un Balotelli sovrappeso, con almeno 15 chili in più rispetto al suo peso forma. Il quotidiano francese Equipe ha oggi svelato il reale peso di Mario al 17 luglio, giorno in cui si è presentato al centro di allenamento del Nizza con due settimane di ritardo rispetto agli altri, con la bilancia che ha toccato quota cento. Mario si è subito messo a lavoro per ritrovare la giusta condizione anche se si era capito che fosse in sovrappeso, di circa sei chilogrammi, contro il Lione nella sfida vinta per 1-0 dai rossoneri lo scorso 31 agosto. Mancini l'ha convocato lo stesso con l'ex City e Liverpool che non è riuscito a fare la differenza e tirandosi