Italia-Svezia, l'insulto di Lustig a tutti gli italiani

Un insulto che in pochi hanno colto davanti alle telecamere. Durante gli inni in apertura del match tra Italia e Svezia di lunedì scorso. A Stoccolma sta facendo parecchio discutere l'insulto omofobo che Lusting, terzino della Svezia ha riservato a tutto il pubblico di San Siro e dunque a tutti gli italiani. Di fatto Lustig rispondendo ai classici fischi che ci sono stati durante l'inno ha urlato: "Jävla fittor är dom", un'espressione che in Svezia viene usata per denigrare la virilità degli uomini. La clip è diventata un vero e proprio tormentone in Svezia. La stampa ha attaccato il giocatore e di fatto lo ha messo nel mirino coinvolgendolo in una durissima polemica."Dovrebbe essere un modello da seguire", hanno scritto i quotidiani svedesi. E nelle polemiche è stata trascinata anche la moglie del giocatore a cui è stato chiesto più volte se di fatto a casa Lustig usa lo stesso linguaggio. Insomma quell'insulto rivolto a tutti gli italiani ha scatenato una bufera vera e propria in Svezia. E adesso non è escluso che lo stesso Lustig possa rischiare il posto in squadra. Intanto dopo la mancata qualificazione dell'Italia a Russia 2018, il Ct Gian Piero Ventura non è più alla guida tecnica della squadra. Carlo Tavaecchio invece resta al suo posto alla guida della Federazione gioco calcio.