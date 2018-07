Juve al via in attesa dell'arrivo di CR7 L'Inter riparte con Icardi e Lautaro

Juventus e Inter partono oggi. Non a fari spenti, perché per due società del genere non sono previsti. Mai. A maggior ragione in queste ore, dopo che la Signora si è messa in testa la folle idea di portare in Italia Cristiano Ronaldo: quanto all'Inter, ha per il momento trattenuto Icardi e portato a termine una campagna acquisti insieme giudiziosa (De Vrij e Asamoah a parametro zero, per esempio) e scintillante (Nainggolan e Politano, più il giovane attaccante Martinez su cui tanti sono pronti a scommettere). Senza dimenticare Napoli e Roma, saranno loro due le possibili duellanti del prossimo campionato. Poi, ovviamente e come sempre, parlerà il campo: intanto, però, Spalletti pare più soddisfatto dell'estate scorsa quando era per di più appena sbarcato sul pianeta nerazzurro.

La soddisfazione di Allegri, invece, non è né sarà in discussione. Avrà Ronaldo da allenare, certo che sì. Perché la telenovela legata a CR7 nemmeno troppo lunga, a dire il vero sta per arrivare a conclusione. Domani si terrà il consiglio di amministrazione del Real Madrid e sarà quello il momento in cui Florentino Perez spiegherà all'ambiente galactico che tipo di strategia intenderà adottare per il futuro: se non sarà possibile arrivare a Neymar o Mbappé (entrambi al Psg), si punterà sul belga Hazard o su Lewandowski. Quasi di sicuro però non ci sarà modo di ricucire con CR7, ormai da ritenersi juventino al termine di un corteggiamento che con il tempo si scoprirà essere iniziato almeno due mesi fa per poi venire a galla una volta terminate le fatiche mondiali del portoghese. Il quale, nel frattempo, ha anche rinunciato a una fantasmagorica offerta cinese che gli avrebbe permesso di guadagnare 100 milioni l'anno per due anni: vero che la bulimia in certi casi è inevitabile, vero pure che per un agonista come lui l'idea di vincere in Italia dopo avere dominato in Inghilterra e Spagna sia ancora preferibile ai soldi.

Domani, insomma, è pensabile che se ne saprà qualcosa di più: l'impressione è comunque che l'affare si chiuderà in settimana. Con tanto di presentazione stellare di CR7 all'Allianz Stadium, magari giovedì o venerdì. Il tutto, mentre parte dei nuovi compagni avrà già cominciato a lavorare nella canicola torinese, da cui poi prenderanno letteralmente il volo per gli Stati Uniti dove prenderanno parte all'International Champions Cup, affrontando come primo avversario il Bayern Monaco il prossimo 26 luglio.