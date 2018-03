Juve, Chiellini in lacrime per Astori

Giorgio Chiellini si lascia andare a qualche lacrima sincera e di vera commozione per la morte di Davide Astori. Di fatto il difensore della Juventus è apparso molto scosso davanti alle telecamere nel dopo-partita di Tottenham-Juve. Una partita che per i bianconeri ha avuto il sapore dell'impresa. Dybala e Higuain hanno archiviato in tre minuti tutte le paure dopo il 2-2 dello Stadium e il momentaneo vantaggio degli "spurs" con il gol di Son. Ma il calcio è fatto anche di emozioni e di uomini.



Così Chiellini non dimentica il suo compagno di nazionale Davide Astori scomparso a soli 31 anni domenica scorsa. Subito dopo la fine del match davanti alle telecamere il bianconero ha deciso di dedicare la vittoria proprio al capitano della Fiorentina. Un messaggio che ha immediatamente commosso tutti i tifosi che hanno condiviso le parole di Chiellini sui social. "Ovviamente dedichiamo questa vittoria a lui, mi auguro che la nuova Nazionale si porti dentro quello che Davide ci ha lasciato", ha affermato il bianconero. Parole che restano nella memoria dei tifosi viola e di tutto il calcio italiano.