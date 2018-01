La Juve prepara il colpo Pellegrini

Un colpo bis come quello di Pjanic. La Juve guarda già al mercato estivo ed è pronta per una grande operazione per portare a Torino un grande centrocampista come Lorenzo Pellegrini. La società bianconera è già sulle tracce del giocatore giallorosso e secondo quanto riporta Tuttosport, la Juve potrebbe pagare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro che arriverbbe a 30 in caso di bonus. I primi giorni sarebbero già stati mossi con l'agente ed è probabile che a centrocampo possa esserci una grande novità. I giallorossi però potrebbero fare i conti con una vero e proprio esodo a centrocampo con le probabili partenze di Nainggolan e di Strootman. Pellegrini è un pupillo di Di Francesco e di fatto la sua partenza potrebbe anche incrinare il rapporto tra il mister e la società giallorossa. Ma si sa, la Juve ha già dimostrato con il caso Higuain, di saper essere molto concreta sul mercato. Infine in questo risiko in mezzo al campo va registrata la possibile partenza per gli Usa di Marchisio che potrebbe fare una scelta come quella di Andrea Pirlo.