Juve, sondaggio per il ritorno di Pogba: c'è l'ok del francese

La Juventus non ha ancora scelto quale sarà l'allenatore della prossima stagione e, in attesa di sciogliere le riserve, si è attivata per cercare di portare a termine un'operazione di mercato in entrata che avrebbe del clamoroso. I bianconeri hanno effettuato un sondaggio preliminare per Paul Pogba, che avrebbe dato un ok convinto all'eventuale possibilità di tornare in Italia ad indossare la casacca della "Vecchia Signora". A rivelarlo è stato Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport, secondo cui il Manchester United potrebbe chiedere una cifra non inferiore ai 100 milioni di euro.

Contropartite

Proprio a causa di questa eccessiva richiesta economica, la dirigenza del club piemontese potrebbe pensare di inserire una contropartita tecnica per diminuire il costo dell'operazione: su tutti potrebbero entrare nella trattativa Paulo Dybala o Douglas Costa. Da sottolineare che Agnelli e il suo team si erano mossi precedentemente per Milinkovic-Savic: le divergenze con la Lazio sulla valutazione del cartellino continuano ad essere troppo evidenti, essendoci una forbice di differenza di circa 30 milioni. Perciò il francese risulterebbe essere il candidato numero uno di Paratici.

Per la Juve si prospetta dunque un'estate all'insegna di indecisioni, di scelte, di opportunità con la Premier League sullo sfondo: le prossime mosse potrebbero coronare gli arrivi di Maurizio Sarri e di Paul Pogba in bianconero.

