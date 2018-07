Juventus, Agnelli rompe gli indugi: vola in Grecia da Cristiano Ronaldo

La Juventus sta per piazzare il colpo del secolo con il possibile acquisto di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid. In questi giorni tutta Italia e non solo è in fermento per l'atteso annuncio del fuoriclasse portoghese che porterebbe una ventata d'aria fresca alla Serie A facendo diventare il nostro campionato ancora più appetibile e interessante. Andrea Agnelli, numero uno del club bianconero, ha deciso di rompere gli indugi ed è partito per la Grecia per raggiungere CR7 a Kalamata, periferia del Peloponneso, dove il fuoriclasse di Funchal sta trascorrendo le vacanze con la fidanzata a la famiglia.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nel pomeriggio è atteso un vertice tra Agnelli, Cristiano Ronaldo e il suo entourage e ambienti vicini al portoghese parlano di un annuncio già possibile nel corso della giornata. Il Presidente della Juventus è partito da Piso con la sua fidanzata Deniz Akalin e dovrebbe incontrare il 33enne cinque volte pallone d'oro insieme a Beppe Marotta. I tifosi bianconeri sperano di avere già ottime notizie nella giornata di oggi e dopo le svariate conferme dai media portoghesi e spagnoli e dopo la chiamata intercorsa tra Allegri e CR7 ora manca solo la tanto attesa fumata bianca a sancire che l'affare è definitivamente andato in porto.