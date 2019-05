Juventus, Agnelli sogna Pep Guardiola per il dopo Allegri

Fabio Paratici ha tranquillizzato tutti i tifosi della Juventus: "Per il nuovo allenatore non c'è fretta ma abbiamo le idee chiare". Il dirigente bianconero, insieme a Pavel Nedved e ad Andrea Agnelli naturalmente, sta sondando diversi tecnici per capire la disponibilità a sedersi su una delle panchine più importanti in Italia e in Europa. Il sogno proibito del numero uno della Juventus si chiama Pep Guardiola anche se non sarà facile, se non impossibile, strappare lo spagnolo al Manchester City che è pronto a blindare il suo manager con un rinnovo di contratto a cifre faraoniche.

Secondo quanto riporta Sportmediaset, infatti, Andrea Agnelli sta corteggiando da tempo l'ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco e nelle prossime ore tenterà l'assalto decisivo per portarlo a Torino. Secondo i rumors si parla di un contratto importante per convincerlo ad accettare: 23 milioni di euro netti a stagione che diventerebbero 92 dato che se l'affare andasse in porto firmerebbe per quattro anni. Nedved e Paratici, invece, pur stimando Guardiola preferirebbero l'operazione low cost che porta a Maurizio Sarri che mercoledì prossimo dirigerà per l'ultima volta il Chelsea nella finale di Europa League contro l'Arsenal.



L'ex allenatore del Napoli, però, non scalda molto i tifosi della Juventus vista la grande rivalità nei suoi tre anni a Napoli, le tante polemiche e il dito medio mostrato dal toscano ai supporter bianconeri all'interno del pullman prima della sfida dello Stadium. Didier Deschamps si è defilato, Mauricio Pochettino del Tottenham resta un obiettivo difficile al pari di Guardiola, mentre Antonio Conte si accaserà ai rivali storici dell'Inter. In lizza, naturalmente, ci sono anche Simone Inzaghi della Lazio anche se non sarà semplice convincere Claudio Lotito a lasciarlo andare a cuor leggero e Sinisa Mihajlovic che sabato sera dirigerà per l'ultima volta il Bologna in casa contro il Napoli ma sembra più attardato. Il rebus per la panchina non è ancora stato risolto ma si prospetta una volata a tre: Guardiola-Sarri-Inzaghi.