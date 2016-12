Juventus-Allegri, aria tesa: i bianconeri pensano a 3 possibili sostituti

La Juventus deve ancora somatizzare la sconfitta subita nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan di Vincenzo Montella che ha superato la Vecchia Signora per 5-4 dopo i calci di rigore. In corso Galileo Ferraris non hanno preso bene la cosa e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport tra il tecnico toscano e la Juventus sarebbe calato il gelo. Lo scorso maggio, Allegri aveva rinnovato il contratto fino al 30 giugno del 2018 e ora, a distanza di soli 7 mesi, i rapporti si sembrano incrinati per via del trofeo mancato.

Sempre secondo la rosea, la Juventus avrebbe già in mente i possibili sostituti: da Eusebio Di Francesco del Sassuolo, passando per Paulo Sousa della Fiorentina fino ad arrivare a Diego Pablo Simeone, sogno proibito dell'Inter. Obiettivamente, ad oggi, sembra difficile che le strade di Allegri e la Juventus si sepereranno a fine stagione anche perché i bianconeri sono primi in campionato ed hanno raggiunto agevolmente gli ottavi di Champions League. La seconda parte di stagione, però, come sempre sarà quella decisiva per tirare le fila e per capire se il matrimonio tra Allegri e la Vecchia Signora andrà avanti anche nella stagione 2017-2018.