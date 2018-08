Juventus, Allegri non sta più nella pelle: "CR7? Non vedo l'ora di allenarlo"

La Juventus di Massimiliano Allegri ha perso per 3-1 contro il Real Madrid nell'International Champions Cup, con il tecnico livornese che ha però potuto trarre buone indicazioni da diversi giocatori. La rosa non è ancora al completo visto che molti calciatori si stanno allenando in Italia alla Continassa con Allegri che si è detto soddisfatto di aver disputato questa competizione: "La gara è stato un ottimo test per noi, tra due grandi squadre. Siamo stati felici di essere coinvolti nelle quattro partite giocate qui. È stata una grande esperienza per noi, visto che ci siamo potuti misurare con squadra di un certo livello".

La Juventus a breve rientrerà a Torino per svolgere l'ultima parte della preparazione a Vinovo in vista dell'inizio del campionato, dove i bianconeri esordiranno sabato 18 agosto in casa del Chievo Verona di D'Anna. Allegri è felice del mercato condotto da Marotta e Paratici e ha di fatto chiuso al mercato in entrata: "La società ha fatto gli acquisti che doveva fare. Altri acquisti? Siamo già competitivi così e non vedo l'ora di iniziare la stagione con i giocatori che ho a disposizione". Infine l'ex allenatore di Milan e Cagliari si è detto entusiasta del fatto che potrà allenare un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo: "CR7? Sarà un piacere allenarlo, è il più forte giocatore del mondo insieme a Messi".

La rosa della Juventus è già completa così ma in realtà il mercato bianconero non è ancora terminato: se dovesse partire Miralem Pjanic, infatti, la dirigenza di Corso Galileo Ferraris punterebbe forte su un giocatore di spessore internazionale e sul taccuino di Marotta e Paratici ci sono sempre i due soliti noti: il serbo della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, per il quale Lotito non farà minimamente sconti e il cavallo di ritorno Paul Pogba, in rotta con Mourinho e con il Manchester United. Il suo agente Mino Raiola sta lavorando per trovargli una sistemazione nel caso in cui decidesse di lasciare i Red Devils: Allegri riaccoglierebbe volentieri il suo figliol prodigo, bisognerà solo attendere da qui alla fine del mercato fissato a venerdì 17 agosto alle ore 20 per vedere cosa succederà.