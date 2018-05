Juventus, Allegri: "Le polemiche? Tutto una commedia"

Vigilia di campionato in casa Juventus che domani sera, all'Allianz Stadium, se la vedrà contro il Bologna di Roberto Donadoni. I bianconeri, la scorsa settimana contro l'Inter, sono passati da uno stato di depressione ad uno di esaltazione nel giro di due minuti grazie all'autorete di Skriniar e al gol di Higuain. Il giorno successivo la sconfitta del Napoli a Firenze ha rimesso a quattro le lunghezze di distanza tra bianconeri e azzurri. Nei giorni successivi al derby d'Italia si sono scritte e dette molte cose con l'Inter che espresso il proprio disappunto, per bocca dell'ad Antonello e anche con le parole dell'ex presidente Massimo Moratti, mentre la Juventus ha preferito restare in silenzio.

Nella conferenza stampa prima del match contro il Bologna Allegri ha parlato delle infinite polemiche post Inter-Juventus: "Come convivo con le polemiche? Appunto, ci si convive. La Juventus ha fatto 88 punti e il campionato è ancora aperto grazie al Napoli che sta facendo cose straordinarie. I nostri punti sono frutto del lavoro e della voglia. Mancano tre giornate e domani abbiamo una gara da vincere per preparare al meglio la Coppa Italia altrimenti ci incasiniamo".