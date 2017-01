Juventus, Bonucci non cerca scuse: "Zero palle, fame e intensità"

La Juventus, contro la Fiorentina, ha perso la sua quarta partita in campionato dopo quelle rimediate contro Inter, Milan e Genoa. I bianconeri non hanno disputato una buona prestazione contro gli uomini di Paulo Sousa che sono stati intensi per oltre 90 minuti e che hanno avuto la meglio sugli ospiti per 2-1 grazie alle reti di Kalinic e Badelj.

La Juventus ha perso e come al solito un leader come Leonardo Bonucci non si è nascosto dietro a un dito e ci ha voluto mettere la faccia. Il difensore bianconero ha postato una foto su Instagram con questa didascalia che non lascia spazio ad alcuna interpretazione: "Fame, palle, intensità. Loro si e Noi no. Zero Alibi. Poche chiacchiere. Solo così possiamo arrivare in fondo per raggiungere i nostri obiettivi".

FAME, PALLE, INTENSITÀ. Loro si e Noi no. Zero Alibi. Poche chiacchiere. Solo così possiamo arrivare in fondo per raggiungere i nostri obiettivi. #finoallafineforzajuventus Una foto pubblicata da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) in data: 15 Gen 2017 alle ore 15:06 PST

