Juventus campione d'Italia: settimo scudetto consecutivo

Alla Juventus di Massimiliano Allegri serviva un punto per conquistare il 34esimo Scudetto della sua storia, il settimo consecutivo, e puntualmente questo prezioso punto è arrivato. Lo 0-0 conquistato contro la Roma di Eusebio Di Francesco, allo stadio Olimpico, premia così i bianconeri che salgono a quota 92 punti, a più quattro sul Napoli di Maurizio Sarri vincitore per 2-0 sul campo della Sampdoria di Marco Giampaolo grazie all'eurogol di Arkadiusz Milik e alla rete di Raul Albiol. La Juventus ha giocato in scioltezza contro un avversario che aveva già raggiunto il suo obiettivo, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La gara è stata gradevole e con qualche occasione da rete da ambo le parti, con la Roma che ha anche giocato per oltre venticinque minuti in inferiorità numerica per via dell'espulsione di Radja Nainggolan, per doppio giallo rimediato nel giro di cinque minuti per due falli ingenui su Alex Sandro e Dybala. La Juventus festeggia così con grandissimo merito l'ennesimo tricolore della sua gloriosa storia, arrivato al termine di un campionato in cui i bianconeri hanno messo insieme la bellezza di ventinove vittorie, cinque pareggi e solo tre sconfitte. Non solo, la Juventus per un altro campionato chiuderà con la migliore difesa del campionato, al momento ha subito solo 23 reti in 37 giornate e con il secondo miglior attacco della Serie A, con 84 reti, secondo solo alla Lazio di Simone Inzaghi che di gol ne ha messi a segno 87. Juventus-Verona in programma sabato 19 maggio alle ore 15 all'Allianz Stadium servirà solo per festeggiare con i propri tifosi e soprattutto per salutare il capitano Gianluigi Buffon che a fine stagione appenderà i guantoni al chiodo ponendo fine ad una carriera fantastica costellata di vittorie e soddisfazioni.