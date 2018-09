Juventus, Cristiano Ronaldo mette veto sull'acquisto di Sergio Ramos

La Juventus ha fatto il colpo del secolo acquistando Cristiano Ronaldo dal Real Madrid. I tifosi bianconeri stanno ancora aspettando il primo gol ufficiale da parte del fuoriclasse di Funchal che ha per forza di cose catalizzato l'attenzione di tutto l'ambiente. L'ex attaccante del Manchester United ai tempi del Real ha sempre avuto un rapporto un po' conflittuale con un'altra grande personalità dello spogliatoio blanco: il capitano Sergio Ramos.

Ramos, recentemente, alla consegna del Best Fifa Player, dato a Modrid e non a Cristiano Ronaldo, ha preso le parti del croato lanciando una frecciata all'ex compagno assente alla premiazione a Nyon: "Forse ci sono giocatori con maggior marketing o con un nome più grande, ma Modric si merita questo riconoscimento". Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Don Balon, CR7 avrebbe posto un veto importantissimo alla Juventus: l'acquisto di Sergio Ramos. Difficile che il club di Corso Galileo Ferraris decida di puntare con decisione su un difensore che è prossimo a compiere 33 anni e che soprattutto difficilmente lascerà la sua seconda casa. Cristiano, però, per non rischiare ha voluto portarsi avanti per non rischiare di trovarselo ancora compagno di squadra, magari nella prossima stagione.