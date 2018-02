Juventus, doppio infortunio: out Higuain e Bernardeschi

Arrivano 3 punti contro il Torino nel derby della Mole, ma la Juventus purtroppo dovrà rinunciare a due pedine pesantissime: Gonzalo Higuain e Federico Bernardeschi. Il primo uscito pochi minuti dopo l'inizio di gara e il secondo - subentrato all'argentino - si è fermato nei minuti conclusivi del match.

I primi esami

A poche ore dalla fine della partita la Juventus fa sapere che l'attaccante della Juve Gonzalo Higuain ha subito un trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra, mentre Federico Bernardeschi è stato vittima di un trauma distorsivo con interessamento capsulo/legamentoso al ginocchio sinistro. Per entrambi sono previsti ulteriori accertamenti nei prossimi giorni.

Sicuramente la prima punta - come riporta la Gazzetta - si fermerà per uno o due turni, mentre per l'esterno ex Fiorentina arrivato nella campagna acquisti dell'estate scorsa si teme uno stop di almeno un mese. Un brutto colpo per la Juventus che già deve affrontare un'infermeria piena e un calendario ricco di impegni.