Juventus, Dybala è un caso spinoso: Agnelli non lo cede all'Inter

Paulo Dybala ha giocato un brutto scherzo alla Juventus dicendo di fatto no al Mancheste United che in cambio avrebbe dato ai bianconeri Romelu Lukaku. Tra mercoledì e la giornata di ieri è stato poi il Tottenham di Mauricio Pochettino a farsi sotto per la Joya offrendo 70 milioni di euro al club di Corso Gallileo Ferraris che con un colpo di coda ha deciso di togliere dal mercato l'ex attaccante del Palermo. Dybala vuole restare alla Juventus ma difficilmente lo farà dato che i suoi rapporti con il club si sono praticamente incrinati.

Il 25enne di Laguna Larga piace a diversi club tra cui il Psg che potrebbe decidere di puntare su di lui qualora Neymar lasciasse il club campione di Francia per il Real Madrid o il Barcellona. Un'altra destinazione possibile per la Joya è quella del Bayern Monaco che già settimane fa aveva manifestato interesse per il giocatore della Juventus. Una cosa è certa: il club bianconero non lo cederà all'Inter, ne è sicuro il Corriere dello Sport. Andrea Agnelli non vuole regalare il suo talento alla squadra che gli ha scippato Lukaku. Il club di Corso Galileo Ferraris ha in ballo un ipotetico scambio con Mauro Icardi ma la Vecchia Signora non ci sente: vuole cedere Dybala all'estero per poi reinvestire il denaro ricavato per l'acquisto dell'ex capitano dell'Inter che viene valutato tra i 75 e gli 80 milioni di euro.

