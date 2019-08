Juventus, Dybala spara alto allo United. Marotta gli telefona: "Vieni all'Inter?"

La Juventus ha fatto lo scatto decisivo per Romelu Lukaku strappando un accordo, simile a quello dell'Inter, con il suo entourage e soprattutto trovando l'accordo con il Manchester United offrendo in cambio Paulo Dybala. Ora la palla passa alla Joya argentina con il suo agente che si trova già Oltremanica per trattare con la dirigenza del club inglese. secondo quanto riporta l'autorevole Sun, però, l'ex attaccante del Palermo, per dire sì ai Red Devils, pretenderebbe un contratto da 350.000 sterline a settimana, più di quanto guadagna Paul Pogba. Dybala, dunque, vorrebbe 380.000 euro a settimana, quasi 20 lordi all'anno. Se le cifre dovessero essere confermate l'affare salterà sicuramente dato che lo United non ha alcuna intenzione di svenarsi per un giocatore gradito ma considerato non fondamentale a quelle cifre per quanto concerne l'ingaggio.

L'Inter resta sorniona e attende che l'affare salti per ritentare l'assalto a Lukaku, autentico pallino di Antonio Conte. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport però Giuseppe Marotta avrebbe telefonato a Dybala chiedendogli di vestirsi di nerazzurro e avrebbe trovato il consenso del 25enne di Laguna Larga. L'argentino vuole prima parlare con Maurizio Sarri per capire le reali intenzioni del tecnico toscano e poi decidere il da farsi. La strategia dell'Inter è chiara e proverà a riproporre alla Juventus uno scambio alla pari con Mauro Icardi dato che entrambi i calciatori sono fuori dal progetto tecnico di società e allenatori. Queste saranno ore calde, caldissime sull'asse Manchester-Torino-Milano con i due club rivali da una vita che potrebbero decidere di scambiarsi due pezzi da novanta ma solo se dovesse saltare ufficialmente e definitivamente lo scambio con Lukaku che ha già le valige in mano da diverse settimane.

