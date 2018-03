La Juventus espugna Wembley e vola ai quarti di Champions

Impresa compiuta. Dybala e Higuain portano la Juve in paradiso e spediscono il Tottenham all'inferno. Sono bastate due prodezze degli argentini per archiviare il mezzo passo falso dell'andata (2-2 allo Stadium) e staccare il biglietto per i quarti di Champions. La Juventus ha espugnato Wembley con un 2-1 che ha messo gli "Spurs" con le spalle al muro. Dopo il vantaggio di Son al 39' del primo tempo, il Tottenham aveva dato l'impressione di poter controllare il match.



Ma nella ripresa è arrivata la reazione dei bianconeri. Al 19' Lichtsteiner crossa dalla destra per Khedira che pesca Higuain che supera Lloris con una zampata di destro da distanza ravvicinata. Passano tre minuti e arriva il colpo fatale per il Tottenham di Dybala. Higuain lancia Dybala, il quale si presenta a tu per tu con Lloris e lo batte con sinistro di potenza. Con queste due prodezze la Juve dimentica anche il rigore limpido negato su Douglas Costa. Allegri può sorridere. La strada verso Kiev adesso è in discesa. E Chiellini chiude la serata con una dedica che commuove tutti i tifosi: "Ora abbiamo tre gare importanti, fino a mezzanotte ci godremo questa vittoria che dedichiamo ovviamente ad Astori. Mi auguro di portare avanti quello che Davide è stato per noi, quel sorriso che ha portato nel gruppo. Spero che la nuova nazionale - ha concluso - si porti dentro quello che Davide ha lasciato, se c'è una speranza di rinascita deve partire da queste cose positive".