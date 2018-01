La Juventus fa suo il derby: 2-0 al Torino e semifinale contro l'Atalanta

La Juventus di Massimiliano Allegri non sbaglia, vince per 2-0 il derby contro il Torino e si regala le semifinali di Coppa Italia contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che proprio ieri ha fatto fuori il Napoli di Maurizio Sarri. Le reti dei bianconeri, una per tempo, sono state siglate dal brasiliano Douglas Costa e dal croato Mario Mandzukic. La Vecchia Signora ha vinto il derby della Mole con merito e ha rischiato praticamente solo nella circostanza del palo colpito dall'ex Milan M'Baye Niang. Tra fine gennaio e fine febbraio, dunque, la Juventus si giocherà così l'accesso in finale affrontanto l'agguerrita Atalanta di Gasperini che, come fatto con il Napoli, venderà cara la pelle.

La partita è subito frizzante nel primo tempo con Pjanic che al 7' impegna severamente Milinkovic-Savic. All'11', però, Berenguer si divora il gol dell'1-0 e di sinistro la mette alta nonostante fosse tutto solo e a pochi passi dalla porta. Pjanic e Mandzukic provano a far male a Milinkovic-Savic ma senza successo ma al 16' ci pensa Douglas Costa a portare avanti la Juventus con un gran tiro di sinistro su assist di Asamoah. Il Torino risponde subito con il palo esterno di Niang e al 28' il numero uno granata salva tutto sul gran tiro di Dybala. Nel finale di primo tempo ci riprova la Joya ma il risultato resta inchiodato sull'1-0.

Nella ripresa la Juventus parte subito forte con Mandzukic che al 49' la mette alta di testa. Tre minuti dopo ancora il croato sbaglia un gol facile facile. Matuidi non arriva di poco su un pallone messo benissimo in mezzo da Mandzukic che al 67' si fa perdonare degli errori commessi in precedenza e fa 2-0 con un bello scavetto a Milinkovic-Savic. Il Torino protesta ma il Var dà ragione a Doveri che convalida il gol. Nel finale Higuain, subentrato a Mandzukic, prova a rendersi pericoloso ma la sua conclusione di destro è ben controllata dal portiere del Torino.