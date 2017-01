Juventus, è fuga Scudetto: + 4 sulla Roma con una gara da recuperare

La Juventus di Massimiliano Allegri non patisce particolarmente contro il Sassuolo di Eusebio Di Francesco ed ottiene una vittoria importante, per 2-0, su un campo difficile come il Mapei Stadium. Statistiche alla mano, i bianconeri sono la squadra che segna di più nei primi 15 minuti, mentre i neroverdi sono la squadra che subisce di reti nei primi 15 minuti. La statistica viene rispettata con il gol di Gonzalo Higuain al 9 minuto: tacco di Mandzukic per Alex Sandro che crossa in mezzo per il Pipita che brucia il diretto marcatore e batte Consigli per l'1-0. Passano solo 16 minuti e la Juventus raddoppia con Khedira: Higuain ruba palla a Cannavaro e serve in mezzo Dybala che con un velo intelligente libera l'ex Real che fredda ancora il Sassuolo.

Nella ripresa il Sassuolo prova a rientrare in partita e uno strepitoso Buffon nega per due volte il pareggio all'ex Matri. La Juventus controlla bene e non subisce particolarmente i padroni di casa fino al termine dell'incontro. Questa vittoria vale doppio per la Vecchia Signora visto che la Roma è caduta malamente sul campo della Sampdoria di Giampaolo. I bianconeri salgono a quota 51 punti in classifica, a più quattro sulla Roma ferma a 47 ma con ancora una partita da recuperare, quella contro il Crotone di Nicola che si giocherà mercoledì 8 febbraio.