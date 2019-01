La Juventus gioca male ma vince in rimonta: Lazio ko 2-1 all'Olimpico

La Juventus di Massimiliano Allegri gioca una partita brutta contro la Lazio di Simone Inzaghi che di contro gioca forse la sua partita migliore in stagione contro la prima della classe. I biancocelesti nonostante le tante chance avute per vincere, però, hanno addirittura perso facendosi rimontare l'iniziale vantaggio siglato dall'autorete di Emre Can. I gol di Cancelo, al 74', e di Cristiano Ronaldo su rigore, a due minuti dal novantesimo, hanno permesso alla Juventus di vincere la partita. I padroni di casa hanno dominato per oltre un'ora, hanno prodotto calcio e azioni da gol ed hanno sfiorato ripetutamente la rete. La Juventus è parsa stanca, lenta e spenta con Cristiano Ronaldo mai pericoloso e in partita: nonostante questo i bianconeri hanno vinto una partita incredibile contro un avversario che ha giocato decisamente meglio. Con questo successo la Juventus si porta a più undici sul Napoli e sale a quota 59 punti, mentre la Lazio scivola al settimo posto scavalcata dalla Sampdoria.

Meglio la Lazio nei primi dieci minuti e complessivamente anche in tutto il primo tempo con Correa che al 10' semina il panico in area ma poi viene chiuso dalla difesa. Correa fa tutto bene al 19' ma il suo tiro viene parato da Szczesny e al 27' è ancora il numero uno polacco a dire no al tiro di Luis Alberto. Contatto dubbio in area di rigore della Lazio con Wallace che va in sciovolata con il pallone che gli sbatte poi sul braccio: per l'arbitro non c'è niente. Szczesny compie un miracolo sul sinistro potente di Parolo al 38' e al 43' Rugani salva il risultato con un intervento prodigioso su Immobile che aveva scavalcato il portiere della Juventus con un pallonetto.

Nella ripresa il primo squillo è della Juventus con CR7 che non arriva di poco sull'assist di Douglas Costa mentre al 49' Luis Alberto sfiora il gol con un bel tiro che esce fuori di poco. Immobile e Bastos si fanno minacciosi dalle parti di Szczesny con il vantaggio, meritato, della Lazio che arriva al 59' con l'autorete di Emre Can che la mette in rete nella sua porta sul corner di Luis Alberto. Immobile la spara addosso al portiere al 64, mentre al 67' Luis Alberto sfiora ancora il gol con un tiro che esce di poco. Milinkovic-Savic al 68' sfiora il gol con un destro a giro che esce ancora di poco. Dal nulla la Juventus la pareggia con Cancelo che appena entrato va al tiro di interno destro battendo l'incolpevole Strakosha. Lulic commette fallo su Cancelo all'87' con Guida che indica il dischetto: CR7 non sbaglia e porta alla vittoria la Juventus.

Il tabellino

Lazio: Strakosha, Wallace, Bastos (89' Neto), Radu, Parolo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto (81' Berisha), Lulic; Correa, Immobile (83' Caicedo).

Juventus: Szczęsny; De Sciglio, Bonucci (42' Chiellini), Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Matuidi (60' Bernardeschi), Bentancur; Douglas Costa (71' Cancelo), Dybala, Ronaldo.

Reti: 59' aut Emre Can (L), 74' Cancelo (J), 88' Cristiano Ronaldo (J)