Juventus, Khedira: "Pogba? Basta parlare di lui, è il passato"

Sami Khedira è alla sua seconda stagione alle Juventus. Il centrocampista tedesco in carriera ha vestito per cinque anni e ad alti livelli la maglia del Real Madrid con cui ha vinto un campionato spagnolo, una Supercoppa di Spagna, due Coppe di Spagna, una Champions League, un Mondiale per club e una Supercoppa Europea. Khedira si è laureato anche campione del Mondo con la Germania nel 2014: il classe 87 dunque è uno abituato a vincere e vuole farlo anche con la Juventus soprattutto in Europa.

Ieri sera, presso il Museo della Scienza e Tecnologia di Milano, la Juventus ha presentato il nuovo logo del club e Khedira ai microfoni di Sky Sport ha dato la sua opinione sul campionato e ha tagliato corto su un tema ricorrente in casa bianconera, ovvero la cessione di Paul Pogba: "Tra noi e la Roma c'è un solo punto di differenza, ma non guardiamo agli altri club. Credo sia molto più facile pensare al nostro cammino, non sono Einsten ma so che il campionato italiano è difficile e poi Napoli e Roma sono ottime squadre. Pogba? Paulo ormai è il passato, abbiamo altri grandi giocatori e credo lui ora stia facendo bene a Manchester...ma noi abbiamo Marchisio, Sturaro, Pjanic e Rincon, è inutile parlare di Pogba”.