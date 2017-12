La Juventus non molla il Napoli: l'ex Benatia piega 1-0 la Roma

La Juventus di Massimiliano Allegri risponde al Napoli di Maurizio Sarri, batte per 1-0 una diretta concorrente al titolo come la Roma di Eusebio Di Francesco e si posiziona a quota 44 punti, a meno uno dagli azzuri. Mattatore dell'incontro è stato uno dei tanti ex della partita, il difensore marocchino Medhi Benatia che al 19' ha risolto la partita con una doppia conclusione in mischia su calcio d'angolo battuto da Pjanic. La partita è stata equilibrata e ricca di occasioni da rete da ambo le parti ma la Vecchia Signora è riuscita a fare sua la partita con la classica gara solida da parte della sua difesa. Nel prossimo turno si saprà chi sarà campione d'inverno tra la Juventus e il Napoli: la prima sarà impegnata sul campo dell'Hellas Verona, mentre gli azzurri giocheranno sul campo del Crotone di Zenga.

La Juventus parte fortissimo nel primo tempo e al 7' Khedira va vicino al gol su una palla sanguinosa persa da De Rossi: la conclusione del tedesco, però, è da dimenticare. Mandzukic al 10' non inquadra lo specchio della porta ma poco dopo la Vecchia Signora passa in vantaggio. Al 19' su azione di calcio d'angolo Chiellini colpisce di testa, para Alisson che poi si supera ancora su Benatia, che sulla seconda ribattuta, però, fa secco il brasiliano. Al 28' Szczesny compie un vero e proprio miracolo su El Shaarawy e il primo tempo va in archivio sulle ali dell'equilibrio.

Nella ripresa Higuain si mangia il gol del raddoppio al 54' su grandissima intuizione di Khedira: il Pipita la spara alta con Alisson che comunque gli aveva messo pressione. Al 66' Alisson si supera su Matuidi con un grande intervento tutto d'istinto. Higuain non trova ancora la porta al 67' mentre 4 minuti dopo Dzeko calcia di potenza ma non trova lo specchio della porta. Matuidi calcia fuori da buona posizione mentre all'80' Florenzi colpisce una clamorosa traversa ma non è poi fortunato come Benatia nel primo tempo e la palla non gli carambola sui piedi: libera la difesa della Juventus. All'88' Under di prova in tuffo di testa Szczesny mette ancora in angolo. Pjanic, da fuori area, fa tremare la traversa al 92' con la deviazione decisia di Alisson. Al 94' Schick ha la palla del pareggio ma si fa ipnotizzare da un altro ex della partita, Szczesny che dice no per l'ennesima volta con un bell'intervento di piede.