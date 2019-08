Juventus, il papà di Higuain: "Potrebbe chiudere la carriera in bianconero"

Gonzalo Higuain vuole restare alla Juventus e non ci sarà modo di fargli cambiare idea a meno che il club decida di metterlo ai margini del progetto. In questa preseason il Pipita ha sempre giocato, si è allenato in maniera molto seria e sta cercando di mettere in difficoltà il suo grande mentore Maurizio Sarri. Il club di Corso Galileo Ferraris vorrebbe cederlo alla Roma con cui ha già un accordo ma l'argentino continua a dire no ai giallorossi: la sua priorità in Italia si chiama solo Juventus. Dybala e Higuain al momento stanno bloccando il mercato in entrata della Vecchia Signora che ha però bisogno di cedere prima di poter effettuare operazioni in entrata.

A dar manforte alla volontà del figlio ci ha pensato il padre di Gonzalo a ribadire la volontà di restare alla Juventus ai microfoni di Radio Continental Corrientes: "In Italia si trova bene, è felice. Ha un rapporto speciale con i tifosi e la dirigenza, è in buon momento per chiudere la sua carriera con la Juve, con cui ha ancora due anni di contratto". Jorge ha poi parlato del suo più grande desiderio: "Mi piacerebbe che finisse la carriera al River Plate, come tutta la famiglia. Con Gallardo c'è un ottimo rapporto, sarebbe bello concludere con lui" . Mancano 26 giorni alla fine del mercato e vedremo se l'ex attaccante di Real Madrid, Napoli, Chelsea e River Plate alla fine cederà alla corte della Roma che intanto sta per cedere Dzeko all'Inter.

