La Juventus passa di misura contro il Genoa: 1-0 e Napoli ancora a meno uno

La Juventus di Massimiliano Allegri ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo. I bianconeri hanno battuto 1-0 il Genoa di Davide Ballardini grazie alla rete siglata da Douglas Costa, al 16', su assist di Mandzukic. La Vecchia Signora ha concesso poco agli avversari ma non è stata brillante come in altre circostanze, merito di un Genoa ben messo in campo che si è fatto sorprendere una sola volta in maniera letale dall'esterno offensivo brasiliano. Con questa vittoria la Juventus sale a quota 53 punti, a meno uno dal Napoli di Sarri capolista: il duello a distanza continua senza tregua.

La Juventus, come di consueto, parte molto forte nel primo tempo con Perin che si deve superare sulla punizione di Pjanic all'8. Al 16' ecco il vantaggio bianconero con Douglas Costa che riceve da Mandzukic e fredda Perin con un tocco di punta in anticipo. La risposta del Genoa è nel sinistro dalla distanza di Laxalt: palla sopra la traversa. Al 33' Khedira serve Mandzukic che addomestica bene il pallone e calcia: para facilmente Perin. Nella ripresa Pjanic prima e Alex Sandro poi non trovano lo specchio della porta difesa da Perin con due conclusioni da fuori area, mentre al 61' Higuain conduce un bel contropiede concluso con un tiro, fuori di un soffio, da parte di Pjanic. Al 64' Izzo anticipa ad un metro dalla porta il Pipita e un minuto dopo Matuidi scalda le mani a Perin che blocca in due tempi la conclusione del francese. Non succede più nulla di significativo fino al 93' con la Juventus si porta a casa tre punti d'oro