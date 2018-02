La Juventus passeggia sul Sassuolo: secco 7-0 e primo posto in classifica

La Juventus di Massimiliano Allegri passeggia sul Sassuolo di Giuseppe Iachini. I bianconeri hanno vinto per 7-0 contro i neroverdi grazie alla tripletta di Gonzalo Higuain, alla doppietta di Sami Khedira e ai gol di Alex Sandro e Miralem Pjanic. Quest'oggi all'Allianz Stadium non c'è mai stata partita tra le due squadre, con la Vecchia Signora che ha letteralmente asfaltato il malcapitato Sassuolo che resta fermo a quota 22 punti, mentre la Juventus balza in testa alla classifica a quota 59.

La Juventus parte subito forte nel primo tempo e al 9' passa in vantaggio con Alex Sandro che fa secco Consigli con un bel sinistro dalla distanza. Passano 15 minuti e i bianconeri raddoppiano con Khedira su assist di Alex Sandro. Al 27' ancora Khedira cala il tris con un gol in contropiede su assist di Pjanic che fa poker al 38' su assist di Khedira che gli rende il favore. Nella ripresa il Sassuolo non scende in campo, un po' come nel primo tempo, e Higuain fa il 5-0 con un bel destro secco che non lascia scampo a Consigli. Il Pipita sigla il 6-0 al 74' su assist di Marchisio e il 7-0 su assist di Bernardeschi all'83'.