La Juventus in pressing sul Milan: i bianconeri vogliono De Sciglio

Mattia De Sciglio è uno dei prodotti giovanili e fiore all'occhiello del Milan. Il giovane esterno nato a Milano il 20 ottobre del 1992 ha esordito in prima squadra nella stagione 2011-2012 a soli 19 anni. Fino a questo momento, De Sciglio ha messo insieme 124 presenze complessive con la maglia del Milan e grazie a Vincenzo Montella il duttile esterno 24enne è tornato ad esprimersi ad alti livelli attirando sempre di più l'attenzione della Juventus del suo grande mentore Massimiliano Allegri.

La Vecchia Signora, già nei mesi scorsi, fu molto vicino a De Sciglio ma il club di via Aldo Rossi disse un secco no. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del 2018 e da diverso tempo le parti stanno discutendo per un rinnovo che ad oggi sembra ancora lontano. Secondo quanto riporta Tuttosport la Juventus starebbe lavorando da tempo con l'entourage di De Sciglio e avrebbe pronta un'offerta importante da 25 milioni di euro per arrivare all'esterno del Milan. Il club rossonero potrebbe anche non opporsi alla cessione visto che in casa c'è il giovanissimo talento classe 96 Davide Calabria.