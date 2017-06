Juventus al primo posto in Europa per incassi: meglio anche del Real

La Juventus si conferma uno dei top club in Europa, se non la migliore a livello di incassi. La Vecchia Signora, nonostante la sconfitta maturata in Champions League sabato scorso a Cardiff, è prima in questa speciale classifica. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, gli introiti derivanti dalla competizione per club più prestigiosa ed importante ha portato 109 milioni di euro nelle casse del club di Corso Galileo Ferraris.

Dietro alla Juventus proprio il Real Madrid di Florentino Perez che si è fermato a quota 80 milioni di euro. Sempre secondo una approfondita e dettagliata analisi del quotidiano torinese, se si guarda agli ultimi cinque anni, gli incassi della società bianconera salgono a 383 milioni di euro e resta la squadra che ha guadagnato più di tutti. Ora, però, la Juventus dovrà provare a vincere sul campo la tanto agognata Champions League per incominciare a primeggiare in Europa non solo a livello di incassi ma anche a livello di coppe da mettere in bacheca.