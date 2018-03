Juventus, procuratore di Buffon: "Il futuro di Gigi? Ancora è presto"

" Il futuro di Buffon? È ancora presto, il tempo dirà come si sente. Deve essere lui, e solo lui, a decidere ": parola di Silvano Martina, procuratore di Gianluigi Buffon. L'agente del portiere della Juventus e dalla Nazionale è intervenuto ai microfoni di Rmc Sport.

"Può giocare altri anni"

" Se continua è perché vuole fare il protagonista, non la comparsa ". Martina ha le idee chiara sul suo " protetto ": " Anche io lo vedo bene, può giocare ancora altri due anni ma deve avere quel fuoco dentro che ti fa andare avanti ". Archiviata la data dell'addio al calcio, si parla del futuro. " Finita l'attività agonistica potrà scegliere: con la dirigenza bianconera c'è un rapporto di amicizia, dovrà solo decidere se optare per la Juve o per la Nazionale. Di sicuro ovunque andrà vorrà essere utile. Ha mille idee e per questo va sfruttato al meglio ". E ancora: " È andato in B per la Juventus, ha avuto offerte clamorose che ha rifiutato e non ha mai preteso dal club aumenti ".

Martina poi punta il dito contro le critiche: " Oggi ho quasi la sensazione che non si abbiano in simpatia i calciatori. Ormai si giudica solo l'episodio, non si guarda a come sta un giocatore. Con il Tottenham un errore che poteva commettere anche da giovane e tutti subito a sparare sentenze, soprattutto sui social ", come riporta La Gazzetta dello Sport.