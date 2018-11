La Juventus risorge al Meazza: secco 0-2 al Milan. Serata nera per l'ex Higuain

La Juventus di Massimiliano Allegri si riprende subito dopo lo scivolone in Champions League, vince con merito sul campo del Milan di Gennaro Gattuso e ottiene l'undicesima vittoria in campionato in dodici partite. I gol del successo bianconero portano la firma di Mario Mandzukic, siglato all'ottavo minuto del primo tempo con uno stacco di testa imperioso sul cross al bacio di Alex Sandro, e di Cristiano Ronaldo, all'ottavo centro in campionato, al nono stagionale e al suo primo centro a San Siro. I bianconeri hanno giocato meglio rispetto ai rossoneri che non si sono quasi mai resi pericolosi se non con il rigore conquistato e poi sbagliato dal grande ex dal dente avvelenato Gonzalo Higuain che si è fatto ipnotizzare da un grande intervento di Szczesny. Il Pipita ha poi perso il controllo e si è fatto espellere per proteste da Mazzoleni. Con questo successo la Juventus vola a quota 34 punti, a più sei sul Napoli di Ancelotti e a più nove dall'Inter di Luciano Spalletti. Il Milan resta invece fermo a quota 21 punti e al quinto posto in classifica.

La Juventus parte aggressiva nel primo tempo e all'8' trova il gol del vantaggio con Mandzukic che stacca alla grandissima sul bel cross dalla sinistra da parte di Alex Sandro. Il 32enne croato svetta in testa a Rodriguez e batte Donnarumma. Mandzukic sfiora il 2-0 all'11 e al 26' ancora l'ex Atletico Madrid e Bayern Monaco stacca indisturbato di testa con il numero uno del Milan che para. Suso ci prova con un tiro senza pretese al 33' e al 39' ecco l'episodio che fa svoltare la partita in favore dei rossoneri. Fallo di mano in area di rigore di Benatia con Mazzoleni che concede il rigore solo dopo aver consultato il Var. Dal dischetto l'ex Higuain però si fa ipnotizzare da Szczesny che manda il pallone sul palo. Proteste rossonero per il mancato secondo cartellino giallo a Benatia.

Nella ripresa Cristiano Ronaldo ci prova al 55' con un tiro a incrociare: Donnarumma blocca in presa bassa. Dybala al 57' coglie il palo esterno con un calcio di punizione e al 68' CR7 si scatena in contropiede, salta due uomini ma poi conclude troppo debolmente per far male al numero uno rossonero. All'82' Cristiano Ronaldo segna il suo primo gol a San Siro che ribadisce in rete di destro una respinta di Donnarumma sul tiro di Cancelo. All'83' Higuain viene espulso per proteste da Mazzoleni che gli dà prima il giallo e poi subito dopo un altro cartellino per le accese proteste e, forse, un insulto a Mazzoleni.

Il tabellino

Milan: Donnarumma, Abate (74' Borini), Zapata, Romagnoli, Rodriguez, Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu (74' Laxalt), Castillejo (61' Cutrone), Higuain

Juventus: Szczesny, Cancelo, Benatia, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic (74' Khedira), Matuidi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Dybala (79' Douglas Costa)

Reti: 8' Mandzukic (J), 82' Cristiano Ronaldo (J)