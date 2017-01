La Juventus saluta Evra: Kolasinac o Spinazzola gli eredi del francese

La Juventus ha salutato Patrice Evra: il terzino sinistro si è accasato al Marsiglia dove ritroverà una vecchia conoscenza del calcio italiano: l'ex allenatore della Roma Rudi Garcia. Il classe 81 dopo due anni e mezzo ha lasciato la Serie A per far ritorno in Francia a distanza di 11 anni dalla sua ultima esperienza in Ligue 1 con la maglia del Monaco. L'ex United lascia la Juventus avendo vinto 2 Scudetti, due Coppe Italie e una Supercoppa Italiana.

La Juventus da diverso tempo ha nel mirino l'esterno bosniaco dello Schalke 04 Sead Kolasinac. Il classe 93 veste la maglia del club tedesco dal 2011 e ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2017: questo potrebbe agevolare il suo passaggio alla corte di Allegri già entro il 31 gennaio, giorno in cui si chiuderà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. In alternativa il club bianconero potrebbe riportare alla base Leonardo Spinazzola, classe 93, in prestito all'Atalanta ma di proprietà della Vecchia Signora.