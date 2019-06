Juventus-Sarri, ci siamo: da Londra in arrivo Emerson Palmieri?

La Juventus è di fatto senza allenatore dallo scorso 17 maggio, giorno in cui Massimiliano Allegri e la società bianconera hanno sancito il loro divorzio in via consensuale. Il prescelto è ormai da giorni, settimane, Maurizio Sarri che però dovrà prima liberarsi dal Chelsea per poi diventare ufficialmente l'allenatore della Vecchia Signora. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, tutto dipende dal club inglese di proprietà del magnate russo Roman Abramovich che sta facendo sudare l'ex Napoli per essere liberato a costo zero, anche se pare difficile dato che l'appeal di Sarri è tornato molto alto dalle parti di Stamford Bridge dopo la vittoria dell'Europa League

Qualche giorno fa un tifoso avrebbe strappato queste parole a Sarri: " Se mi libera il Chelsea vengo alla Juventus, vediamo lunedì ". Il tanto atteso giorno è arrivato e solo in queste ore si capirà se il Chelsea finirà di opporre resistenza permettendo al toscano di tornare in Italia dopo un solo anno dal suo addio alla Serie A. Non solo Sarri, però, perché dai Blues farà ritorno anche Gonzalo Higuain, ma non si sa se resterà a Torino, il preparatore Paolo Bertelli e l'esterno sinistro italo-brasiliano Emerson Palmieri che aveva seguito Sarri nella sua avventura in terra londinese. L'ex giocatore della Roma sta facendo bene anche in nazionale con Roberto Mancini che lo considera titolare su quella fascia. Il suo arrivo potrebbe presupporre l'addio di Alex Sandro destinato a lasciare la Juventus per un'avventura all'estero.