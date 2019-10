La Juventus scalda il derby d'Italia: ricorso contro lo scudetto 2006 dell'Inter

La Juventus di Maurizio Sarri ospiterà questa sera il Bayer Leverkusen per tentare di ottenere la prima vittoria in questa edizione della Champions League dopo il pareggio, amaro, maturato al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Cristiano Ronaldo avrà così la possibilità di mietere la 33esima vittima nella competizione a lui cara e vinta per ben cinque volte: il portoghese, infatti, non ha mai segnato ai tedeschi.

Se la Juventus giocherà questa sera contro il Bayer con Sarri che non vuole che si pensi alla sfida di domenica contro l'Inter, i nerazzurri di Antonio Conte giocheranno domani sera al Camp Nou contro il Barcellona dei tre fenomeni offensivi: Suarez, Griezmann, Messi (che potrebbe anche recuperare dall'infortunio subito contro il Villarreal in campionato). Entrambe le squadre sono chiamate a fare risultato in Champions per presentarsi al meglio al derby d'Italia che andrà in scena allo stadio Meazza e che recita Inter 18 punti, Juventus 16.

Che questa fosse una settimana particolare per entrambe le squadre era preventivabile, ma la Juventus ha voluto scaldare ancora di più il match più atteso dell'anno con l'ennesimo ricorso per lo scudetto del 2006. Questa battaglia, ormai, va avanti da luglio del 2011 e finora i bianconeri hanno sempre visto respingere qualsiasi tipo di ricorso. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, il club di Corso Galileo Ferraris ha presentato un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia per cercare di togliere il Tricolore del 2006 all'Inter nonostante siano passati 13 anni e nonostante il proprietario dell'Inter non sia più Massimo Moratti ma la famiglia Zhang che vanta rapporti eccellenti con gli Agnelli.

