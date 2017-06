La Juventus si rifà il look: la nuova divisa 2017/18

" Onorare il passato, guardando al futuro: questo è l’obiettivo, per continuare a reinventarsi. E a vincere ": così la Juventus ha comunicato ai suoi tifosi la nuova prima maglia per la stagione 2017/18.

Tra passato, presente e futuro

" Elegante, moderna ma al contempo classica, la nuova maglia rende omaggio, nel suo disegno e in alcuni suoi dettagli, a quelle che venivano utilizzate negli anni ’40: una scelta di legame con la tradizione, elegante, confermata per esempio anche dal taglio del colletto della divisa " fanno sapere sul sito della società di Torino. I campioni d'Italia e della Coppa Italia inoltre vestiranno il nuovo simbolo: "La più grande novità della divisa è infatti l’esordio del nuovo logo, che rappresenta il brand Juventus, che riflette quella che è la sua identità in ogni aspetto della vita del Club e che è emblema dell’inizio di una nuova era ". Senza dimenticare però " i simboli delle vittorie bianconere nella stagione appena conclusa (2016/17, ndr).

Una Juventus che nonostante la sconfitta in finale di Champions League porgette già il futuro: la maglietta è il primo passo. Ora si passerà al mercato, che pare già aver trovato il primo acquisto con il nome di Szczesny, a un passo dalla firma.