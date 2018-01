La Juventus soffre ma vince 1-0 a Cagliari: bianconeri a meno uno dal Napoli

La Juventus di Massimiliano Allegri soffre terribilmente contro il Cagliari di Diego Lopez, ma alla fine sfrutta una grande giocata di due dei suoi giocatori più ispirati, Douglas Costa e Bernardeschi per sbanacare la Sardegna Arena. Il gol della vittoria porta la firma dell'ex attaccante della Fiorentina su assist al bacio dell'ex esterno del Bayern Monaco, al minuto 74'. Proteste dei sardi per il fallo, in partenza d'azione, di Benatia su Pavoletti. Il Cagliari ha anche reclamato un calcio di rigore per il fallo di mano di Bernardeschi. Con questo successo la Juventus si porta a quota 50 punti, sardi a quota 20

Primo tempo equilibrato e frizzante alla Sardegna Arena tra il Cagliari di Diego Lopez e la Juventus di Massimiliano Allegri. Al 9' Dybala centra la traversa piena, mentre un minuto dopo Higuain va al tiro ma non impegna Rafael. Al 17' Bernardeschi fa tremare il palo con la sua conclusione e due minuti dopo Pavoletti non inquadra lo specchio della porta. Al 21' Benatia segna ma il gol viene annullato per fuorigioco mentre al 26' Szczesny si esibisce in una grande parata sul colpo di testa di Pavoletti. Nel finale di primo tempo il portiere polacco della Juventus salva tutto sul tiro a botta sicura di Farias che colpisce anche il palo.

In avvio di ripresa Pavoletti spaventa ancora di testa la Juventus e al 60' Higuain in contropiede serve benissimo Pjanic che da ottima posizione la mette fuori alla destra di Rafael. Minuto 74' i bianconeri passano in vantaggio con Bernardeschi che raccoglie il bel cross teso e basso dalla destra di Douglas Costa e batte il numero uno del Cagliari. Proteste sarde perché c'era Pavoletti a terra in avvio di azione. All 77' Padoin crossa bene ma la palla viene intercettata con il braccio da Bernardeschi in area di rigore: per Calvarese è solo angolo e non rigore.