Juventus, spunta una pretendente per Dybala: è il Liverpool di Klopp

La Juventus sta stringendo per Cristiano Ronaldo e si candida per essere la Regina estiva del calciomercato. Per un fuoriclasse che arriva, però, ce ne sono altri in casa bianconera che potrebbero partire: due di loro sono l'esterno brasiliano Alex Sandro, appetito da diversi club europei, e l'attaccante argentino Gonzalo Higuain che con Daniele Rugani è dato in partenza con destinazione Londra, dove il Chelsea è pronto a fare carte false per averli. Al momento la dirigenza di Corso Galileo Ferraris è concentrata sull'acquisto del fuoriclasse di Funchal che sta facendo letteralmente impazzire il popolo bianconero che non vede l'ora di ammirarlo a Torino con la maglia della Vecchia Signora.

La Juventus, però, rischia di perdere anche un altro pezzo da novanta come Paulo Dybala. Secondo quanto riporta Sportmediaset l'argentino piace e non poco al Liverpool di Jurgen Klopp che vuole rinforzarsi in vista della prossima stagione. I Reds hanno preso contatti con Gustavo Mascardi, agente vicino alla Joya. Vedere l'ex Palermo lontano dalla Juventus, ad oggi, sembra difficile anche perché Allegri punta molto su Dybala che con Douglas Costa e Cristiano Ronaldo comporrebbero un trio davvero da sogno per puntare a vincere tutto in Italia e in Europa. Le prossime settimane saranno decisive e solo un'offerta superiore ai 100 milioni di euro potrebbe far vacillare la Juventus che al momento non pare intenzionata a trattare.