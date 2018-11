Juventus, Szczesny svela: "Sapevo dove avrebbe calciato Higuain"

Wojciech Szczesny, recentemente, è stato criticato per essere il punto debole della Juventus. Il portiere polacco, ex Roma ed Arsenal, però, ieri è stato decisivo sul rigore parato a Gonzalo Higuain, suo ex compagno di squadra nella passata stagione in bianconero. Il 28enne ai microfoni di Sky Sport ha svelato di sapere dove avrebbe calciato il Pipita: "Lo conosco Higuain e so dove tira ed è andata bene, sono partito un po’ prima, ma sono stato fortunato sulla palla bassa”. La deviazione del numero uno bianconero è stata decisiva dato che il pallone ha poi sbattuto sul palo ed è stato sputato fuori dall'area di rigore dalla difesa.

Szczesny ha poi spiegato il siparietto con Cristiano Ronaldo che gli avrebbe consigliato di buttarsi prima per neutralizzare il rigore di Higuain: "Cristiano mi ha detto di muovermi prima, ma non sapeva che anche io conoscevo il modo di tirare Higuain” . Il portiere ha poi parlato del dualismo tra lui e Mattia Perin, anche se il titolare della porta, per il momento, è sicuramente lui: “La cosa più importante è avere continuità nelle partite. La fiducia del mister importante ma non è mai facile sostituire Buffon. Perin? Importante averlo, è uno stimolo, è di grandissimo livello e la competizione ci aiuta. Anche lui quando giocherà dimostrerà il suo valore. Quando gioca la Juve è una grande squadra e si deve essere sempre pronti ad aiutare la squadra".