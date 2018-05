La Juventus vuole Perin: c'è il sì del giocatore, manca quello del Genoa

Quella di sabato pomeriggio sarà l'ultima partita di Gianluigi Buffon con la maglia della Juventus e anche della sua carriera. Il fuoriclasse di Carrara, con ogni probabilità, si ritiererà dopo 23 anni sempre ai massimi livelli e lascerà le chiavi della porta al collega polacco Wojciech Szczesny che però non potrà dormire sogni tranquilli. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri vogliono portare a Torino Mattia Perin che lascerebbe di buon grado il Genoa per la squadra che da sette anni domina in Italia.

Giuseppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ha confermato l'interesse per il portiere del Genoa che non teme la rivalità con l'ex portiere di Roma e Arsenal e che ha già raggiunto un accordo economico con la società bianconera sulla base di 2,5 milioni di euro netti a stagione per cinque anni. Ora il club di Corso Galileo Ferraris dovrà però convincere la società rossoblù a cedergli uno dei migliori portieri della Serie A e tra domanda e offerta ballano circa otto milioni di euro, una cifra non incolmabile per la Juventus che vuole garantirsi uno dei più talentuosi estremi difensori italiani degli ultimi anni.