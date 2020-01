Juventus Women, parla Rita Guarino: “Frase su '4 lesbiche'? Una fortuna"

Il 2019 è stato l'anno del calcio femminile.. Rita Guarino lo sa. Trecentosessantacinque giorni dove il movimento femmile si è mostrato al meglio e ha ricevuto molto: affetto, tifo e stima. Il 2020 deve essere l'anno delle conferme, consolidare un palcoscenico che prima d'ora non aveva avuto spazio.

"Quella frase..."

Tra le protagoniste di questo successo in rosa, c'è sicuramente lei: l'allenatrice della Juventus. Su La Stampa, si racconta a partire da quel "foglio bianco" da dove è scaturita la Juventus Women: " La Juve ha iniziato con motivazioni forti. Non è mai stato un esperimento o un tentativo ma un' idea chiara. La forza di un brand sta anche nel riempire un foglio bianco e non è solo di disponibilità economica, ma progettualità e lungimiranza ". Insomma, nulla nasce a caso. E tutto è nato da " pedine con talento tecnico e qualità umane ".

Un calcio, quello femminile, che deve molto a quello che la Guarino giocava negli Anni 90'. E lo sa bene: " Dobbiamo molto a chi si è tenuto a galla e ha combattuto battaglie importanti investendo in proprio. L' Italia è sempre stata un bacino di talento ". Ma prima del 2019 i riflettori erano spenti. O meglio come spiega l'allenatrice: " L'attenzione mediatica c' era, le partite andavano in diretta Rai, ma poi nessuno ci ha costruito sopra" . E su cosa è cambiato ha le idee chiare: " La differenza l'hanno fatta i club, allora c'era la volontà, ma serve chi la elevi a mestiere e in Italia la Juve è stata il motore propulsore. Ha trainato visibilità ed emulazione "

Uno dei ricordi che le sono rimasti più impressi è quello legato alla partita contro la Viola: " Vedere l'Allianz pieno contro la Fiorentina l'anno scorso. Sarei stata felice di avere 15.000 spettatori. È stato il presidente a decidere di aprire tutti i settori ed era sicuro di sé ". Ovviamente lo scettismo rimane. Sa anche questo la Guarino, che ammette: " Il calcio femminile può trovare terreno dove il lato maschile fatica. Non vedo tante famiglie a seguire gli uomini, da noi ci sono, mentre il calciofilo italiano fatica a trovarci interessanti ".