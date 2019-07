Kean via per 40 milioni: è l'under 20 italiano più costoso di sempre

16 presenze e 7 reti in Serie A con la Juventus, 3 presenze e 2 gol con la nazionale italiana. Numeri da urlo per Moise Kean, l'attaccante che il c.t. Roberto Mancini ha già lanciato in azzurro. Ci ha visto giusto, il commissario tecnico. E con lui la Vecchia Signora, capace di farlo crescere senza mettergli fretta. Ma Moise, nato a Vercelli anche se di origini ivoriane, ha bruciato le tappe.

Così velocemente che il suo cartellino era arrivato a valere 75 milioni di euro. Nel 2020 gli sarebbe scaduto il contratto e così la Juve lo ha lasciato andare all'Everton in cambio di 40 milioni (bonus compresi). Una cifra di tutto rispetto per un ragazzo di soli 19 anni che, in carriera, non è ancora riuscito a giocare una stagione intera da titolare. Poco male per il ragazzo, che è ufficialmente entrato nella storia.

Il motivo? Se le cifre di cui parla radiomercato saranno confermate, Moise Kean diventerebbe l'under 20 italiano più costoso di sempre. Ancora meglio di due grandi talenti (croce e delizia) del nostro calcio come Antonio Cassano e Mario Balotelli.

L'ormai ex centravanti bianconero balza al comando di questa speciale classifica attestandosi a quota 40 milioni di euro. Quasi 10 in più di Alessandro Bastoni, per il quale l'Inter ha speso 31,1 milioni. Al terzo posto ecco Supermario, acquistato dal Manchester City in cambio di 29,5 milioni. Appena uno in più di quelli spesi dalla Roma nel 2001 per strappare al Bari un certo Antonio Cassano.