Keita salta l'Inter e irrita la Lazio: multa in arrivo per il senegalese

Keita Baldé non ha risposto presente alla convocazione di Simone Inzaghi per la sfida di Coppa Italia contro l'Inter. Il giovane attaccante senegalese doveva recarsi ieri a Milano dopo l'eliminazione del suo Senegal dalla Coppa d'Africa per mano del Camerun, avvenuta sabato scorso. Il tecnico biancoceleste l'aveva anche inserito tra la lista dei convocati ma di Keita non c'è stata alcuna traccia.

Il rapporto tra Keita e la Lazio da diversi mesi ormai non è propriamente idilliaco e questa ennesima intemperanza da parte del senegalese ex Barcellona ha fatto infuriare e non poco Inzaghi ma anche il club. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il giocatore è atteso proprio oggi a Formello per la ripresa degli allenamenti e con ogni probabilità verà multato da parte della Lazio considerando il fatto che tutti gli altri calciatori impegnati in Coppa d'Africa hanno rispettato i tempi di rientro nei rispettivi club.