Kessiè disastroso, Kalinic ci prova

5,5 DONNARUMMA Male nella respinta centrale che genera l'1-0 atalantino. Bravo a ribattere la conclusione di Freuler.

5 ABATE La palla da cui nasce il 2-0 la perde lui ed è un errore sanguinoso. Ma in generale non offre mai una buona sensazione.

5 MUSACCHIO Stacca la spina troppe volte e ogni volta che lo fa sono guai.

5,5 BONUCCI Bravo a fermare Gomez in un due contro due in area di rigore.

4 RODRIGUEZ Sulla fascia sinistra il Milan non produce pressoché niente. E lui sbaglia pure qualche cross.

4 KESSIE Da ex ha tanta voglia di fare e si vede. Ma non ne azzecca una...

5,5 MONTOLIVO Cerca di dare ordine a un centrocampo allo sbando ma riesce a rimediare rare volte (dal 37' st BIGLIA sv).

5 BONAVENTURA Riproposto come mezzala, stavolta non incide come nelle precedenti uscite (dal 31' st CALHANOGLU sv Entra e non trova una giocata degna di nota).

5 BORINI Difficile per lui mandare in crisi Masiello. Sfiora un gol, ma è un raggio di sole nella tempesta.

5,5 KALINIC Ingenerosi i fischi al cambio. Finché resta in campo gioca una partita di corsa e sacrificio (dal 37' st ANDRÈ SILVA sv).

5 CUTRONE Dirottato sulla fascia, la mossa di Gattuso non viene premiata. Il baby macchia una buona gara in cui si sacrifica con un fallo inutile sul Papu da cui scaturisce la punizione che porta all'1-0 atalantino.

All. Gattuso 5 Un altro tracollo dopo il tonfo di Verona. Il ritiro non ha dato i frutti sperati e non ci sono luci all'orizzonte.