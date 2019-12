Klopp rinnova con il Liverpool, Guardiola saluta il City a fine anno?

Il Liverpool di Jurgen Klopp è forte la squadra più forte del mondo al momento e in questa stagione sta letteralmente macinando gli avversari, soprattutto in Premier League che manca ai Reds da oltre 30 anni. I campioni d'Europa in carica fino a questo momento hanno messo insieme 46 puntu su 48 disponibili, frutto di 15 vittorie un solo pareggio contro gli "odiati" rivali del Manchester United.

In Champions League, invece, il Liverpool ha faticato oltremisura anche se ha ottenuto quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta entrambe le volte contro il Napoli di Carlo Ancelotti, unica squadra in stagione ad aver fermato i Reds sia ad Anfield che al San Paolo. Klopp è attualmente uno degli allenatori più quotati e vincenti al mondo e sogna di riportare in alto il Liverpool anche in Premier League e quest'anno pare ce la possa fare dato che il suo rivale più agguerrito, i campioni in carica del Manchester City, annaspa a meno 14.

Klopp rinnova

Il Liverpool, naturalmente, è soddisfatto del suo allenatore e per questa ragione ha deciso di blindarlo con il prolugamento del contratto fino al 30 giugno del 2024: "Questo club è il posto migliore per chiunque aspiri a competere in un ambiente in cui ogni elemento dell'organizzazione è al suo meglio, non potevo pensare di andarmene". L'ex Magonza e Borussia Dormtund ha poi continuato: " Per me è una dichiarazione di intenti, che si basa sulla mia conoscenza di ciò che come gruppo abbiamo raggiunto finora e di ciò che è ancora lì e che dobbiamo raggiungere. Il mio contributo può solo crescere. Ecco il perché del rinnovo. Quando sono stato contattato nell'autunno 2015, ho capito che eravamo perfetti l'uno per l'altro, ma adesso devo dire che avevo sottovalutato tutto. Questo club è un posto così bello, non potevo pensare di andarmene".

BOSS



We're delighted to announce Jürgen Klopp has agreed a contract extension https://t.co/Eg13Fjj3Ek — Liverpool FC (@LFC) December 13, 2019

Chi resta e chi va

Jurgen Klopp è saldo al suo timone mentre il suo rivale Pep Guardiola inizia a traballare sulla panchina del Manchester City. La Premier League quest'anno sembra già essere andata in archivio e l'unica ancora di salvezza per lo spagnolo è vincere la tanto agognata Champions League anche se le ultime dichiarazioni dell'ex Bayern Monaco e Barcellona non avranno fatto di certo piacere ad una proprietà che ha speso tantissimi milioni di euro in questi anni: "Non possiamo competere in questo momento con Real Madrid, Barcellona, Juventus e Bayern Monaco".

Guardiola è alla sua quarta stagione al City e ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2021. Secondo quanto riporta il tabloid inglese Times, però, ci sarebbe una clausola che permetterebbe al catalano di liberarsi a fine anno e con una stagione d'anticipo dal City. Il club non sarebbe pienamente soddisfatto dal rendimento di Guardiola nonostante le due Premier League messe in bacheca visto che in Champions i Citizens hanno spesso zoppicato. Solo un trionfo nella competizione regina per club potrebbe far tornare il sereno

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?