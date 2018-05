L'addio di Buffon agita già Mancio Niente passerella azzurra a Torino?

Solo qualche giorno fa era tornato sotto i riflettori a Old Trafford. Un gesto di classe per premiare in compaghnia di Josè Mourinho, attuale allenatore del Manchester United, il vecchio rivale Arsene Wenger, giunto all'ultima nel Theatre of Dreams. Ora, però, Sir Alex Ferguson sta tenendo con il fiato sospeso tutti gli appassionati di calcio e di sport in genere. Perché l'ex manager dei Red Devils si trova in ospedale, ricoverato in gravi condizioni.

Ferguson, 76 anni e per 26 allenatore dello United prima del ritiro avvenuto nel 2013, si sarebbe sentito male giovedì. Ricoverato venerdì mattina al Macclesfield district Hospital, è stato poi trasferito al Salford Royal di Pendelton, un policlinico universitario nei pressi di Manchester, dove è stato operato d'urgenza per un'emorragia cerebrale. L'intervento - recita un comunicato del club - è andato bene ma ora serve un periodo di cure intensive per ottimizzare il recupero e la famiglia chiede il rispetto della privacy.

La notizia, confermata da vari media inglesi, era stata in un certo senso preannunciata dall'assenza del figlio Darren dal match del suo Doncaster che ieri sera doveva sfidare il Wigan per «gravi motivi familiari». Ferguson jr avrebbe dovuto trovarsi in panchina al Keepmoat Stadium, ma una dichiarazione dei Rovers ha fatto sapere che: «Darren chiede privacy e fornirà un aggiornamento attraverso il club durante la settimana».

L'ex allenatore di Glasgow è considerato uno dei più grandi di tutti i tempi (dal 2012 lo è anche per la Iffhs, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio), nonché uno dei manager più carismatici e influenti della storia. Con lo United ha vinto 13 Premier League, 5 Coppe d'Inghilterra, 4 Coppe di Lega, 2 Champions League, 1 Coppa delle Coppe, 1 Mondiale per club, 1 Supercoppa Uefa, una Coppa Intercontinentale e 10 Community Shield. Numeri incredibili (all'inizio della carriera da allenatore, sulla panchina dell'Aberdeen, Ferguson ha vinto anche tre campionati di Scozia, quattro Coppe nazionali e una Coppa di Lega) che raccontano di una storia unica nel panorama del calcio mondiale. È stato anche ct della Scozia dal 16 ottobre 1985 al 13 giugno 1986, partecipando anche al mondiale messicano dove fu eliminato al primo turno.